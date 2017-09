FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Kion von 89 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach der erfolgreichen Refinanzierung der Übernahme des Logistik-Spezialisten Dematic bleibe die Kion-Aktie sein "Top Pick" in der Branche, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer Studie vom Dienstag. Der Gabelstaplerhersteller sei in einem attraktiven Nischenmarkt tätig./la/edh



Datum der Analyse: 26.09.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.