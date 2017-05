KWS SAAT SE Halten (DZ BANK)

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat KWS Saat nach zuletzt starkem Kursanstieg von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 320 Euro belassen. Der Saatguthersteller sei verglichen mit der Konkurrenz überbewertet, schrieb Analyst Heinz Müller in einer Studie vom Freitag. In seinem dritten Geschäftsquartal dürfte das SDax-Unternehmen aber von einem sehr guten Zuckerrübengeschäft profitiert haben, so der Experte mit Blick auf die anstehende Veröffentlichung der Zahlen. Seine Schätzung für das aktuelle Geschäftsjahr habe er nach oben revidiert./ajx/la



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.