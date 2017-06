Kering market-perform (Bernstein Research)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kering nach einem Investorentag zur Marke Saint Laurent von 283 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Er beurteile die Marke nun positiver, schrieb Analyst Mario Ortelli in einer Studie vom Mittwoch. Sie sei eine entscheidende Säule für den Erfolg des Luxusgüterkonzerns in den vergangenen Jahren gewesen und dürfte weiterhin stark wachsen. Die Pläne des Managements seien glaubwürdig./ajx/edh



