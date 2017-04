KlöcknerCo Hold (Kepler Cheuvreux)

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Klöckner & Co vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Er rechne mit einem operativen Gewinn (Ebitda) am oberen Ende der vom Stahlhändler angepeilten Spanne, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer Studie vom Donnerstag. Die Bewertung der Papiere sei zwar nach einem jüngsten Kursrutsch vernünftiger geworden, sie mache aber weiterhin keinen vielversprechenden Eindruck./tih/la



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.