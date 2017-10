FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Klöckner & Co von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 9,50 auf 10 Euro angehoben. Die Stahlpreise hätten sich im zweiten Halbjahr gut gehalten und beim Stahlhändler für ein besseres drittes Quartal gesorgt, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer Studie vom Mittwoch. Er hob seine operativen Gewinnschätzung (Ebitda) für das Gesamtjahr an. Jenes der Folgejahre könnte dann jedoch niedriger ausfallen. Nach der lange unterdurchschnittlichen Kursentwicklung und der negativen Reaktion auf die Zahlen nimmt der Experte nun aber eine neutrale Haltung ein./ag/tih



Datum der Analyse: 25.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.