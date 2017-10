PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für Klöckner & Co vor Quartalszahlen der Stahlunternehmen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel der Branche dürfte schwächer ausfallen, aber ein stützendes Umfeld weise auf eine anziehende Dynamik im Schlussquartal hin, schrieb Analyst Sylvain Brunet in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Stahlwerte mit europalastigem Geschäft wie Salzgitter und Thyssenkrupp sollten mit Blick auf die Berichtssaison jenen mit stärkerem US-Geschäft wie Klöckner & Co vorgezogen werden./ajx/bek



Datum der Analyse: 12.10.2017



