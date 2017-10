FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Klöckner & Co von 11 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Experten des Analysehauses begründeten das etwas höhere Kursziel in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie mit der erstmals berücksichtigten Industrieplattform XOM des Stahlhändlers./tih/ck



Datum der Analyse: 26.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.