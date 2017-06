KlöcknerCo (KlöCo) kaufen (Norddeutsche Landesbank (Nord/LB))

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Analyst Holger Fechner stufte die Rohstoffbranche in einer Studie vom Freitag weiter "Positiv" ein. Vor dem Hintergrund lagerzyklischer Faktoren sowie einer soliden Entwicklung bei den Stahlverarbeitern habe sich bereits eine Stabilisierung der Stahlkonjunktur in Deutschland abgezeichnet. Zudem habe sich das Preisumfeld für Stahlprodukte verbessert./la/mis



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.