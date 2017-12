HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktie des Autozulieferers Leoni von 70 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Elektromobilitätsgeschäft sei unterbewertet, schrieb Analyst Fei Teng in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf eine beträchtliche Zunahme der Aufträge in diesem Bereich./ajx/ck



Datum der Analyse: 12.12.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.