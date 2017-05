LafargeHolcim overweight (Morgan Stanley)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für LafargeHolcim nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 63 Franken belassen. Die Resultate des Zementkonzerns hätten im Rahmen der Markterwartungen gelegen, schrieb Analystin Alejandra Pereda in einer Studie vom Mittwoch. Die Geschäfte in Afrika und im Nahen Osten sowie in Lateinamerika zeigten Verbesserungen. In Nordamerika sei die Dynamik unverändert hoch./ajx/zb



