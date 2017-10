FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 180,00 Euro belassen. Die Umsätze seien im dritten Quartal nicht so stark gesunken wie von ihm erwartet, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Freitag. Auf vergleichbarer Basis habe das Wachstum im Vergleich zum Vorquartal sogar deutlich zulegen können. Dabei habe das Unternehmen von guten Geschäften in Asien und Europa profitiert. Die Schwäche im US-Gesundheitsgeschäft sei erwartet worden. Der Ausblick wurde bestätigt./nas/mis



Datum der Analyse: 27.10.2017



