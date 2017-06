Lloyds Banking Group Sell (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Lloyds nach dem Bericht des Regulierers FPC über die Finanzstabilität britischer Banken auf "Sell" mit einem Kursziel von 58 Pence belassen. Wie erwartet, sei das antizylische Kapitalpolster zur Verhinderung einer Wirtschaftserhitzung durch übermäßige Kreditvergaben durch das Financial Policy Committee (FPC) von null auf 0,5 Prozent hochgeschraubt worden, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer Studie vom Mittwoch. Für Lloyds merkte er kritisch an, dass diese Bank als größter heimischer Hypothekenkreditgeber dem wachsenden Wettbewerb auf dem Kreditvergabemarkt in Großbritannien besonders stark ausgesetzt sei./ck/ajx



