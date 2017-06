London Stock Exchange (LSE) Neutral (UBS AG)

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Aktie der London Stock Exchange (LSE) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3350 Pence belassen. Analyst Michael Werner hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie des Marktbetreibers bis 2019 leicht an. Damit seien nun die jüngsten Ausgabenziele eingearbeitet worden, schrieb er in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Noch nicht berücksichtigt sei jedoch ein möglicher negativer Einfluss durch die von Teilen der EU geforderte Verlagerung des Euro-Clearinggeschäfts in EU-Staaten. Dieser zur LSE-Clearingtochter LCH zählende Geschäftsbereich habe 2016 mit rund 10 Prozent zum Gewinn der LSE-Gruppe beigetragen./ck/ag



