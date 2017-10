ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange mit Blick auf die Regulierung von Wertpapierabwicklungen auf "Neutral" belassen. Zuletzt sei die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass das sogenannte Clearing von Transaktionen in Euro künftig verstärkt in die Eurozone wandern dürfte, schrieb Analyst Michael Werner in einer Studie vom Freitag. Davon könne die Deutsche Börse profitieren, während die London Stock Exchange darunter leiden dürfte./bek/ag



Datum der Analyse: 13.10.2017



