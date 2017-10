LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat London Stock Exchange (LSE) vor den am 19. Oktober erwarteten Zahlen mit "Buy" und einem neuen Kursziel von 4450 Pence in die Bewertung wieder aufgenommen. Das alte Ziel lag bei 3750 Pence. Er habe sein Bewertungsmodell überarbeitet und dabei die Halbjahreszahlen berücksichtigt sowie die Integration der von der Citigroup übernommenen Geschäftsbereiche The Yield Book und Indizes, schrieb Analyst Owen Jones in einer Studie vom Freitag./ck/mis



Datum der Analyse: 06.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.