NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Lufthansa angesichts der Einigung mit Air Berlin über den Kauf großer Unternehmensteile auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Mit dem Deal falle ein Wettbewerber weg, schrieb Analyst Damian Brewer am Donnerstag in einer ersten Einschätzung zu der Vereinbarung. Die Lufthansa dürfte ihren Marktanteil nun erhöhen. Zudem stärke sie ihre Stellung bei Vielfliegern im deutschsprachigen Raum./bek/tih



Datum der Analyse: 12.10.2017



