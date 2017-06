MBB SE Halten (SMC Research)

Nach dem erfolgreichen IPO von Aumann habe MBB aus Sicht von SMC-Research nun vor dem Hintergrund einer Nettofinanzposition von 213,3 Mio. Euro eine hervorragende Ausgangsbasis, um weitere Zukäufe umzusetzen. Auch operativ entwickele sich der Konzern unverändert dynamisch.

Das Aumann-IPO sei nach Meinung von SMC-Research für MBB ein großer Erfolg. Die Tochter sei an der Börse hervorragend aufgenommen worden, in der Spitze habe der Kurs in Relation zum IPO-Preis von 42 Euro um 73 % zugelegt. Aktuell werde die Gesellschaft mit fast 900 Mio. Euro bewertet, MBB halte immer noch einen Anteil von 53,6 Prozent.

Aus Aktienverkäufen zum IPO resultiere ein Anstieg des Kassenbestands im ersten Quartal von 44,9 auf 239,5 Mio. Euro, das Eigenkapital sei durch die Transaktion von 98,4 auf 301,4 Mio. Euro gestiegen. Mit einer Nettofinanzposition von 213,3 Mio. Euro per Ende März befinde sich die Beteiligungsgesellschaft nun in einer sehr komforta­blen Ausgangslage, um das Wachstum mit weiteren Zukäufen zu stimulieren.

Auch auf operativer Ebene laufe es weiter hervorragend, im Segment technische Applikationen hätten in den ersten drei Monaten Umsatz und EBIT um 40 bzw. 80 Prozent auf 64,9 resp. 7,2 Mio. Euro gesteigert werden können (insbesondere dank Aumann). Auf Konzernebene sei bei einem Umsatzwachstum um 25,4 Prozent auf 98,1 Mio. Euro das EBIT um 45,8 Prozent auf 8,4 Mio. Euro verbessert worden.

Für das Gesamtjahr rechne das Management mit einem organischen Umsatzwachstum auf mehr als 390 Mio. Euro (+18 Prozent) und einem Ergebnis je Aktie auf Vorjahresniveau, da sich der Minderheitenanteil durch das Aumann-IPO deutlich erhöhe.

In Reaktion auf die starken Quartalszahlen hätten die Analysten ihre Schätzungen für 2017 und die Folgejahre erneut angehoben. Die hohe Nettoliquidität biete ein großes Potenzial für Zukäufe, deren Effekte noch nicht eingeplant worden seien und die daher ein Upside-Potenzial darstellen würden. Aus dem Bestand würde SMC-Research den fairen Wert aktuell bei 121,20 Euro sehen, nach der sehr starken Performance der Aktie werde das Urteil von „Buy“ auf „Hold“ gesenkt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2017/06/2017-06-01-SMC-Comment-MBB_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.