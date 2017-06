MPH Mittelständische Pharma Kaufen (GBC)

Die MPH Mittelständische Pharma Holding AG habe laut GBC durch die deutlichen Kursgewinne der drei Beteiligungen im Geschäftsjahr 2016 einen signifikanten Ergebnisanstieg verzeichnen können. Die Analysten sehen bei den Beteiligungen zudem positive Perspektiven und haben auf dieser Basis ihre Wertansätze und damit auch das Kursziel für die MPH-Aktie erhöht.

Nach der in 2015 vorgenommenen Umstellung auf die Bilanzierung nach Investment Entity (IFRS 10) werden die operativen Kennzahlen der MPH Mittelständische Pharma Holding AG vor allem von der Börsenkursentwicklung ihrer börsennotierten Beteiligungen bestimmt. Diese spiegele sich laut GBC in Bewertungserträgen im Finanzergebnis wider, die sich im letzten Geschäftsjahr auf 72,22 Mio. Euro belaufen haben. Daneben seien im Finanzergebnis Erträge aus Beteiligungen von 7,48 Mio. Euro sowie relativ geringe Zinsaufwendungen von 0,77 Mio. Euro und Abschreibungen auf Finanzanlagen von 6,00 Mio. Euro enthalten, insgesamt habe sich das Finanzergebnis im letzten Jahr auf 73,26 Mio. Euro summiert und einen Jahresüberschuss in Höhe von 80,07 Mio. Euro ermöglicht.

Demgegenüber sei das erste Quartal in Summe mit einem kleinen Periodenverlust von 2,39 Mio. Euro abgeschlossen worden, was nach Aussage von GBC vor allem auf die Kursverluste bei der M1 Kliniken AG (-2,4 Prozent) sowie bei der CR Capital Real Estate AG (-5,2 Prozent) zurückzuführen sei.

Angesichts des prägenden Einflusses der drei börsennotierten Beteiligungen habe GBC die Ermittlung des fairen Wertes der MPH AG auf Grundlage einer Sum-of-Parts-Bewertung vorgenommen. Hierbei sei der Bewertungsansatz der drei wichtigsten Investments von GBC anhand eines DCF-Modells im Rahmen von drei Researchstudien zu den drei Beteiligungen hergleitet worden.

Der faire Wert je MPH-Aktie belaufe sich nach dem Sum-of-Parts-Bewertungsansatz demnach auf 6,18 Euro (bisher: 5,00 Euro). Die Kurszielanhebung resultiere maßgeblich aus dem höheren Wertansatz der Beteiligungen, bei denen das Researchhaus auf Basis der positiven Geschäftsaussichten jeweils eine Erhöhung der fairen Werte ermittelt habe. Der MPH-Aktienkurs notiere mit 3,84 Euro deutlich unterhalb des ermittelten inneren Wertes, womit das Rating „Kaufen“ nach Aussage von GBC weiter gerechtfertigt sei.

