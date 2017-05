Masterflex SE Kaufen (SMC Research)

Die Analysten von SMC-Research haben in Reaktion auf die Zahlen der Masterflex SE ihr „Buy“-Rating für die Masterflex-Aktie bestätigt. Die Gewinnentwicklung des ersten Quartals sei zwar etwas unter den Analystenerwartungen aufgefallen, doch die Zielsetzung der Rückkehr der EBIT-Marge in den zweistelligen Bereich habe das Unternehmen bestätigt.

Masterflex habe im ersten Quartal den Umsatz um 14,4 Prozent auf 20 Mio. Euro gesteigert und das operative Ergebnis verbessert. Unter Hinzurechnung der abgegrenzten nicht operativen einmaligen Aufwendungen im Zusammenhang mit der APT-Akquisition und der Kapitalerhöhung in Höhe von 0,2 Mio. Euro sei das Ergebnis allerdings leicht gesunken. Bezüglich der Margenentwicklung verweise das Unternehmen auf die veränderten unterjährigen Kostenabgrenzungen, die den Vergleich mit dem ersten Quartal 2016 erschweren. Dementsprechend zeige sich Masterflex mit der Entwicklung zufrieden und halte am Ziel einer zweistelligen EBIT-Marge in 2017 fest.

SMC-Research zeigt sich von der Gewinnentwicklung des ersten Quartals etwas enttäuscht. Nicht zuletzt aufgrund der vorteilhaften Kalendereffekte hätte man eine etwas höhere Gewinndynamik erwartet. Deswegen haben die Analysten von SMC-Research die in ihrem Modell für 2017 unterstellte EBITDA-Marge etwas abgesenkt, was allerdings auf der EBIT-Ebene durch leicht reduzierte Abschreibungen kompensiert worden sei. Diese begründen die Analysten mit der Änderung der bisherigen Annahmen bezüglich des APT-Kaufpreises und dessen Verteilung. Gleichzeitig habe man die bisher unterstellte Auszahlungshöhe auf den nun tatsächlich gezahlten Preis angehoben, woraus sich ein leicht reduzierter fairer Wert von 8,90 Euro je Aktie ergebe. Das Rating hat SMC-Research auf „Buy“ belassen.

