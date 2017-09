NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Merck KGaA angesichts einer strategischen Überprüfung des Geschäfts mit rezeptfreien Produkten für die Selbstmedikation (Consumer Health) auf "Neutral" belassen. Das Kursziel lautet weiterhin 105 Euro, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie von Analyst Keyur Parekh hervorgeht. Er bewerte die Sparte derzeit mit 3,4 Milliarden Euro. Merck selbst ist derzeit an der Börse mit knapp 41 Milliarden Euro bewertet./ajx/zb



Datum der Analyse: 06.09.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.