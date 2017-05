Merck Neutral (JP Morgan Chase & Co.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien der Merck KGaA nach der US-Zulassung des Hoffnungsträgers Avelumab für den Einsatz bei Patienten mit Urothelkarzinom auf "Neutral" belassen. Der Schritt komme früher als gedacht, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Dieser positive Faktor werde aber ausgeglichen durch die etwas höhere Anzahl negativer Reaktionen auf das Mittel. Daher dürfte der Einfluss auf den Aktienkurs zunächst neutral bleiben./mis/stb



