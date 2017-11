NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Merck KGaA auf "Neutral" belassen. Der überraschende Rückschlag beim humanen Antikörper Avelumab/Bavencio sei eine kleine Enttäuschung für den Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Phase-III-Studie des sogenannten Javelin-Programms zu Avelumab als Drittlinienbehandlung bei Patienten mit inoperablem, rezidivierendem oder metastasiertem Magenkrebs verfehlte den primären Endpunkt, wie das Unternehmen mitteilte. Ziel sei ein verbessertes Gesamtüberleben im Vergleich zu einer Chemotherapie gewesen./gl/she



Datum der Analyse: 28.11.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.