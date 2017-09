ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Merck KGaA mit "Buy" und einem Kursziel von 120 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Markt unterschätze das Wachstumspotenzial der Bereiche Life Science und Performance Materials, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer Studie vom Dienstag. Der Fokus alleine auf das Pharmageschäft der Darmstädter sei zu eng gegriffen. "In einem Goldrausch zahlt sich der Verkauf von Hacken und Schaufeln aus", so Leuchten zur Stabilität des Konzerns./ag/edh



Datum der Analyse: 26.09.2017



