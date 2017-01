Microsoft buy (Goldman Sachs Group Inc.)

Am Freitag wurde Donald Trump in das Amt des US-Präsidenten eingeführt. Was halten Sie von dem Republikaner?

Ich glaube Trump wird noch viele positiv überraschen.

Ich denke der Republikaner wird in der Weltpolitik noch für viel Unsicherheit sorgen.

Ich halte Donald Trump für unberechenbar und weiß nicht, was ich von ihm halten soll.