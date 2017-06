MorphoSys Neutral (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Morphosys auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Überführung der B-MIND-Studie mit dem Antikörperkandidaten MOR208 plus dem Chemotherapeutikum Bendamustin in die Phase 3 sei ein weiterer positiver Schritt für den Biotech-Konzern, schrieb Analyst Tim Woodward in einer Studie vom Montag. Dabei soll diese Patienten-Behandlung mit der Leukämie-Behandlung durch Rituximab plus Bendamustin verglichen werden./ck/la



