MorphoSys Neutral (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Morphosys nach einem Rückschlag für den mit Bayer entwickelten Wirkstoff Anetumab auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Weitere klinische Studien im Falle von anderen Tumorerkrankungen würden fortgesetzt, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer Studie vom Montag. Das Umsatzpotenzial in dem nun betroffenen Anwendungsbereich bei Brustfell-Tumoren bezeichnete er im Vergleich zu anderen Gebieten als bescheiden./tih/zb



Datum der Analyse: 24.07.2017



