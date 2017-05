Nanogate Kaufen (SMC Research)

Die Analysten von SMC-Research sehen die Nanogate AG weiter auf Kurs. Sowohl die operative Entwicklung als auch die Übernahme von Jay Systems sprechen nach Ansicht der Analysten dafür, dass das Unternehmen seinen seit 10 Jahren anhaltenden dynamischen Wachstumskurs weiter fortsetzen werde.

Mit der Akquisition von Jay Systems habe Nanogate das ohnehin schon hohe Expansionstempo noch einmal erhöht und dürfte nach Einschätzung von SMC-Research dieses Jahr sowohl den Umsatz als auch das EBITDA um über 40 Prozent steigern. Vor allem aber habe sich das Unternehmen damit endgültig als ein global präsenter Anbieter positioniert, der auf dem Gebiet der Hochleistungsoberflächen zu den führenden Playern gehöre.

Darüber hinaus erwartet SMC-Research, dass von dem komplementären Technologie- und Kundenportfolio von Jay auch die operative Performance profitieren dürfte. Insbesondere schätzen die Analysten, dass die Vermarktung der neuen Metallisierungstechnologie N-Metals Chrome, deren Produktionsanlage im September plangemäß in Betrieb genommen worden sei, durch den Zugang zu den amerikanischen Metallisierungskunden von Jay erheblich erleichtert werden könnte.

Da zudem die Dynamik im Glazing-Bereich weiter ungebrochen sei und Nanogate immer wieder Großaufträge beschere, sei nach Ansicht von SMC-Research ein Ende des Wachstumskurses derzeit noch nicht absehbar. Dies gelte für den Umsatz, noch vielmehr aber für den Gewinn. Die Margenentwicklung werde derzeit noch von den hohen Expansionskosten wie den Abschreibungen gedämpft, dürfte aber nach Meinung von SMC-Research in den nächsten Jahren zunehmend an Tempo gewinnen. SMC-Research habe schon für dieses Jahr eine verbesserte EBITDA-Profitabilität und eine minimale Erhöhung der EBIT-Marge unterstellt, die größten Zuwächse erwarten die Analysten aber erst ab 2018.

Auf dieser Basis sieht das Researchhaus den fairen Wert der Nanogate-Aktie bei 58,70 Euro, was gegenüber dem aktuellen Kurs trotz des starken Kursanstiegs in den letzten zwölf Monaten immer noch ein Aufwärtspotenzial von über 25 Prozent signalisiere. In Verbindung mit der intakten Wachstumsstory sei das „Buy“-Rating damit weiter gut begründet.

