HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Nemetschek aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 74,50 auf 76 Euro angehoben. Das Softwareunternehmen sei gut positioniert, um von der Digitalisierung der Baubranche zu profitieren, schrieb Analyst Lars Dannenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei allerdings in der Aktie auch schon angemessen eingepreist./ag/tih



Datum der Analyse: 07.12.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.