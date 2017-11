FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Nestle angesichts eines angeblichen Interesses am US-Bionahrungskonzern Hain Celestial auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Franken belassen. Ein solcher Schritt ergebe Sinn und Nestle könnte sich Hain Celestial auch problemlos leisten, sofern der Kaufpreis unter fünf Milliarden Dollar liege, schrieb Analyst Jon Cox in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/bek



Datum der Analyse: 22.11.2017



