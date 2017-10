NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix von 200 auf 235 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In einer Studie vom Freitag hob Analyst Heath Terry seine Schätzungen für den Streaminganbieter an - vor allem wegen geplanter Preiserhöhungen. Die Konsensschätzungen für die Abonnentenzahlen seien außerdem nach wie vor zu niedrig./tih/he



Datum der Analyse: 13.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.