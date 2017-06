Nike buy (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike nach Zahlen für das Schlussquartal 2016/17 von 62 auf 63 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate und und der Ausblick seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Lindsay Drucker Mann in einer Studie vom Freitag. Der Sportwarenkonzern mache in Nordamerika Fortschritte, sehe sich aber immer noch Herausforderungen im stationären Einzelhandel gegenüber./mis/edh



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.