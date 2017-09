NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen von 58 auf 54 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Angesichts der Umsatzentwicklung habe er seine Gewinnerwartungen für den Sportwarenhersteller reduziert, schrieb Analyst Matthew Boss in einer Studie vom Mittwoch. Das Nordamerika-Geschäft habe weiter an Schwung verloren./mis/bek



Datum der Analyse: 27.09.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.