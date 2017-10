ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Nokia nach Zahlen von 6,00 auf 5,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal des finnischen Telekomkonzerns und Netzwerkbetreibers sei schwach verlaufen, schrieb Analyst Achal Sultania in einer Studie vom Montag. Wegen der Schwäche in der Netzwerksparte habe er seine Umsatzschätzungen für 2017 und 2018 sowie seine Ergebnisschätzung für 2018 gekappt. Die Herausforderungen bestünden weiter und die Sicht in die Zukunft sei gering. Er vertraue aber darauf, dass das Management die Probleme lösen könne./ck/gl



Datum der Analyse: 30.10.2017



