NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Der Markt sei nach den schwachen Ergebnissen des dritten Quartals zu pessimistisch für die Finnen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei hätten sich einige Belastungen wie die drohende Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint inzwischen in Luft aufgelöst. Er geht nun von hohen Netzwerkinvestitionen aus. Zudem werde das Potenzial der IP-Routing-Lösungen und des Cloud-Geschäfts verkannt./ag/zb



Datum der Analyse: 12.12.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.