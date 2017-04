Nordex Neutral (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die europäischen Windkraftanlagenbauer hätten im ersten Quartal im Schnitt einen Rückgang der Aufträge um 13 Prozent zu verkraften gehabt, schrieb Analyst Manuel Losa in einer Studie vom Dienstag. Nordex habe derweil die Schwäche im Europageschäft mit Aufträgen in den USA, in Argentinien und in Australien wettmachen können./la/ajx



