Novartis Neutral (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 85 auf 74 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Pharmabereich sei die Auswahl der richtigen Aktie derzeit der Schlüssel zum Erfolg, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer Branchenstudie vom Dienstag. Novartis zählt er dabei nicht zu seinen favorisierten Werten. Das Kursziel macht der Experte fortan an seinen Gewinnschätzungen für 2018 fest, bei denen es für den Schweizer Konzern wegen eines schwierigen operativen Umfelds die größten Korrekturen nach unten gegeben habe./tih/tav



