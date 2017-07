Novartis buy (Jefferies & Company Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novartis von 100 auf 97 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern dürfte seine positive Dynamik im zweiten Halbjahr beibehalten, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer Studie vom Montag. Allerdings blieben die Erwartungen bezüglich der Daten der Cantos-Studie und der Absatzbeschleunigung beim Herzmittel Entresto bis in das kommende Jahr hinein verhalten./la/zb



