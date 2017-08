NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 280 auf 285 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem starken Jahresstart mit diversen Marktzulassungen und positiven Studien müsse die weltweite Pharmaindustrie nun negativere Nachrichten hinnehmen, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Historisch gesehen sei die aktuelle Sektorbewertung recht niedrig. Unter den europäischen Branchenwerten gehöre die Novo-Nordisk-Aktie aber zu seinen am wenigsten bevorzugten Papieren./edh/gl



Datum der Analyse: 24.08.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.