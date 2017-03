OSRAM Licht buy (Jefferies & Company Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Mit Blick auf die Geschäfte in China zähle Osram zu den am besten positionierten europäischen Investitionsgüterunternehmen, schrieb Analyst Peter Reilly in einer aktuellen Branchenstudie./mis/zb



