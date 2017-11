PNE Wind kann gemäß SMC-Research für die ersten neun Monate 2017 u.a. dank mehrerer Projektverkäufe einen hohen EBIT-Zuwachs ausweisen. Für die Zukunft habe sich die Gesellschaft mit der kürzlich präsentierten Strategie SCALE UP ehrgeizige Ziele gesetzt, die Analysten haben daraufhin ihr Kursziel erhöht.

Die Geschäftsentwicklung von PNE Wind in diesem Jahr sei laut SMC-Research ein wichtiger Fingerzeig für das Potenzial des Unternehmens. Nachdem im letzten Jahr 80 Prozent der Anteile an einem 142,5-MW-Portfolio mit hohem Gewinn veräußert worden seien und die Marktentwicklung im Kernmarkt Deutschland durch die Einführung des Auktionsverfahrens mit einer deutlichen Volumenbegrenzung anspruchsvoller geworden sei, werde die breite internationale Pipeline aus Sicht der Analysten für das weitere Wachstum des Unternehmens eine bedeutende Rolle spielen.

Die großen Fortschritte in Frankreich und Verkäufe u.a. in den USA und Schweden deuten nach Meinung des Researchhauses an, dass sich PNE Wind auf einem guten Weg befinde. Der Gewinnsprung in den ersten neun Monaten 2017 mit einem EBIT-Zuwachs von 229 Prozent auf 23,7 Mio. Euro zeige, dass der Konzern auch die Übergangsphase gut meistern könne.

Die Pipeline insbesondere in Deutschland und Frankreich biete zusammen mit selektiven Zukäufen von Projektrechten und potenziellen Repowering-Projekten ausreichend Spielraum, um bis 2020 ein neues Portfolio mit einer Zielkapazität von 200 MW aufzubauen. Zumal ein möglicher Verkauf des verbliebenen 20-prozentigen Anteils an dem Bestandsportfolio noch für zusätzliche Liquidität sorgen könne.

Doch das Unternehmen habe sich für die nächsten Jahre jetzt noch ehrgeizigere Ziele gesetzt. Der Konzern wolle sich zu einem Clean Energy Solution Provider weiterentwickeln. Die Projektentwicklung stehe zwar weiter im Zentrum, aber der technologische Fokus werde sukzessive um Photovoltaik, Hybrid-Kraftwerke und Power-to-Gas-Lösungen erweitert. Zudem baue PNE Wind das Dienstleistungsangebot aus. Ziel der Strategie SCALE UP sei es, dass EBIT bis 2023 um 30 bis 50 Prozent in Relation zum Durchschnittswert der vergangenen Jahre auszubauen und die Volatilität über die Jahre zu senken.

Angesichts der nach Meinung der Analysten starken Positionierung, der sehr soliden Kapitalausstattung und der zahlreichen Chancen, die sich aus dem Umbruch des Marktes ergeben, halte SMC-Research die Strategie für aussichtsreich. Die starke Performance in der laufenden Periode sehe das Researchhaus als eine Bestätigung der aussichtsreichen Positionierung. Nach einer Überarbeitung des Modells werde das Kursziel von 3,20 auf 3,40 Euro je Aktie erhöht. Das Urteil laute weiterhin „Speculative Buy“, da das Projektgeschäft und der Einstieg in neue Geschäftsfelder mit einem erhöhten Prognoserisiko einhergehen würden.

