PVA TePla Kaufen (SMC Research)

Die PVA TePla AG habe im ersten Quartal nach Darstellung von SMC-Research von der hohen Dynamik im Segment Semiconductor Systems profitiert und den Umsatz wie auch das Ergebnis deutlich verbessert. Obwohl das positive Bild durch die Schwäche des zweiten Segments getrübt worden sei, sehen die Analysten das Unternehmen insgesamt auf Kurs, um die Ziele für dieses Jahr zu erreichen. Auf dieser Basis biete die Aktie weiter hohes Kurspotenzial.

Das erste Quartal 2017 bei PVA TePla bewertet SMC-Research als zufriedenstellend. Insbesondere sei es gelungen, auf Basis eines deutlich erhöhten Umsatzes zum ersten Mal seit 2012 das Auftaktquartal mit einem klar positiven Ergebnis abzuschließen. Die Analysten führen dies auf die dynamische Entwicklung des Halbleitersegments zurück, dessen Umsatz und Auftragseingang kräftig zugelegt haben. Demgegenüber habe sich das zweite Segment Industrial Systems schwach entwickelt, was nach Einschätzung von SMC-Research angesichts des erneut rückläufigen Auftragseigangs auch für das zweite Quartal zu erwarten sei.

In Summe entspreche die Entwicklung aber den Erwartungen, weswegen PVA TePla die Prognose für das laufende Jahr bestätigt habe. Sollte sich der Auftragseingang des zweiten Quartals in etwa auf dem Niveau der ersten drei Monate bewegen, dürfte die Umsatzprognose nach Meinung der Analysten gut erreichbar sein. Da das Unternehmen im Rahmen der Mitte Mai erfolgten Q1-Berichterstattung nichts Gegenteiliges kommuniziert habe, gehen die Analysten von einer bisher planmäßigen Entwicklung aus und haben ihre Schätzungen deswegen unverändert gelassen.

Die Zahlen des ersten Quartals wertet SMC-Research als weiteren Beleg dafür, dass die Stabilisierung des Unternehmens gut gelungen sei. Insbesondere zahlen sich nach Einschätzung der Analysten nun die in den Vorjahren betriebene Stärkung des Halbleitersektors und insbesondere die Erweiterung des Produktportfolios in Richtung Metrologie aus, mit denen PVA TePla die Schwäche des Industriesegments bisher kompensieren könne. Dennoch wäre es laut SMC-Research nicht zuletzt aus Diversifikationsgründen wünschenswert, dass auch das zweite Segment in den nächsten Quartalen wieder eine Trendwende vollzieht. Darin sehen die Analysten derzeit die größte Herausforderung.

Sollte diese erfolgreich bewältigt werden, sieht SMC-Research in Kombination mit der hohen Dynamik des Halbleitersektors Potenzial für ein deutlich höheres Umsatz- und Ergebniswachstum, als jenes, das das Researchhaus in seinem Modell unterstellt habe. Doch angesichts des schwierigen und stark zyklischen Marktumfelds halte man die vorsichtige Vorgehensweise weiter für gerechtfertigt. Dementsprechend sieht SMC-Research auf Basis der unveränderten Schätzungen den fairen Wert weiter bei 4,10 Euro je Aktie und bestätigt auf dieser Basis das bisherige Rating „Buy“.

