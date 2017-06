Pfizer Equal-Weight (Morgan Stanley)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Pfizer von 38 auf 35 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. In Erwartung weniger stark zunehmender Erlöse mit Onkologieprodukten habe er seine Umsatzprognose für das Jahr 2020 reduziert, schrieb Analyst David Risinger in einer Studie vom Montag. Daraus resultiere auch eine für 2020 gesenkte Gewinnschätzung (EPS) für den US-Pharmakonzern./edh/ajx



