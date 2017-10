NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer vor Zahlen zum dritten Quartal von 38 auf 39 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er blicke bei dem Pharmakonzern gespannt auf Aussagen zu möglichen Zukäufen, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer Studie vom Donnerstag. Viel mehr Neuigkeiten seien aber nicht zu erwarten. Er nahm derweil Anpassungen an seinen Gewinnschätzungen je Aktie vor./tih/zb



Datum der Analyse: 26.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.