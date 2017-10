LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Pfizer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern erwäge strategische Optionen für das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten, was zu begrüßen sei, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Der nicht zum Kerngeschäft zählende Bereich habe schließlich kaum zu einer höheren Aktienbewertung beigetragen. Mit einer Entscheidung sei aber vorerst nicht zu rechnen./ajx/bek



Datum der Analyse: 11.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.