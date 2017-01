Potash Hold (HSBC)

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die HSBC hat das Kursziel für Potash vor den am 26. Januar erwarteten Quartalszahlen von 15,75 auf 18,00 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In den USA sei die Nachfrage und Preissetzung für Kali im vierten Quartal gut gewesen, doch das könnte im ersten Halbjahr 2017 ein Ende finden, schrieb Analyst Yonah Weisz in einer Studie vom Donnerstag. Er habe seine Schätzungen für das vierte Quartal 2016 und das Gesamtjahr 2017 nun mit Blick auf Preise und Volumina überarbeitet. Allerdings habe er auch die Erholung und höhere Bewertung der Branche nun mit berücksichtigt./ck/zb



