ProSiebenSat1 Media SE buy (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 anlässlich schwächerer Werbetrends in den USA und Europa von 45,00 auf 44,20 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analystin Lisa Yang in einer Branchenstudie zu europäischen Medienunternehmen vom Montag auf "Buy". Der deutsche Fernsehmarkt sollte ihres Erachtens widerstandsfähig sein./ck/edh



