QIAGEN buy (Warburg Research)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Qiagen vor Zahlen zum ersten Quartal von 26,50 auf 29,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Biotech-Unternehmen dürfte mau ins Jahr gestartet sein, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer Studie vom Dienstag. Das Wachstum sollte sich aber in den Folgequartalen beschleunigen, Das erhöhte Kursziel reflektiere die Verlagerung der Bewertungsbasis in die Zukunft./ajx/edh



