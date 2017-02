RTL Group buy (Jefferies & Company Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RTL auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Nach der Absage, die Kaufoption für die restlichen Anteile am Online-Video-Unternehmen BroadbandTV (BBTV) auszuüben, habe der Fernsehsender nun mehrere Optionen, schrieb Analyst Tamsin Garrity in einer Studie vom Mittwoch. Neben einer späteren Ausübung der Option könnte ein Verkauf der bisher gehaltenen Anteile möglich sein, um andere Zukäufe zu finanzieren. Auch ein Börsengang von BBTV sei eine Möglichkeit./tav/tih



