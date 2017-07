RTL Neutral (BNP PARIBAS)

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für RTL von 79 auf 76 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Werbeaufkommen in den Schlüssel-TV-Märkten in Europa habe in den vergangenen vier Quartalen zunehmend enttäuscht, schrieb Analyst Charles Bedouelle in einer Branchenstudie zu europäischen Fernsehsendern vom Donnerstag. Google und Facebook setzten diesen zu. Der Analyst kürzte seine Schätzungen deutlich und warnte, dass dies erst der Anfang sein könne./ck/la



