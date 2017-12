FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für RTL nach dem Kapitalmarkttag von ProSiebenSat.1 auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Konkurrent rechne für die kommenden Jahre mit einem durchschnittlichen Wachstum in der deutschen TV-Werbung von 2 bis 3 Prozent, schrieb Analyst Mark Josefson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei auch für die Luxemburger ein positives Signal./ag/das



Datum der Analyse: 07.12.2017



